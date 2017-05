CDU-Landtagsfraktion tagt über Bildung und Wirtschaft

Hannover Bildung- und Wirtschaftspolitik sind Schwerpunkte einer dreitägigen Klausurtagung, zu der die CDU-Landtagsfraktion vom heutigen Montag an auf Norderney zusammenkommen will. Die Abgeordneten wollen sich unter anderem mit Infrastrukturkonzepten für die ostfriesischen Inseln beschäftigen. Am Dienstag soll ein Grundsatzpapiers zum Thema Bildung beschlossen werden. Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann will am Mittwoch die zehn Eckpunkte der Union zur Bildungspolitik vorstellen. Althusmann hatte kürzlich einen einjährigen Aufschub bei der Inklusion gefordert. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder