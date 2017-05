Immer mehr Niedersachsen betreiben Ahnenforschung

Hannover Wissen, wo die eigenen Wurzeln liegen - diesen Wunsch haben immer mehr Menschen weltweit. Auch in Niedersachsen liegt Ahnenforschung stark im Trend.

Immer mehr Menschen in Niedersachsen wollen mehr über ihre eigene Familiengeschichte erfahren. Vor allem die Anfragen per Mail seien immer mehr geworden, sagte Gabriele Fricke, die Vorsitzende des Ahnenforschungsvereins „Familienforschung Niedersachsen“. Im Schnitt bekommt der genealogische Verein 120 Anfragen pro Jahr. „Das sind mehr als noch vor einigen Jahren“, sagte Fricke. Ein gestiegenes Interesse verzeichnete der Verein besonders bei jungen Menschen und US-Amerikanern. Rund ein Drittel aller Anfragen per Mail kommt dem Verein zufolge mittlerweile aus den USA.

Auch das Interesse an identitätsstiftenden Symbolen wie einem Familienwappen ist gestiegen. „Vor allem bei 30- bis 35-Jährigen gibt es eine hohe Nachfrage nach Familienwappen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des heraldischen Vereins „Zum Kleeblatt“, Volkmar Tönnies. Das sei wohl darauf zurückzuführen, dass in diesem Alter viele eine Familie gründeten. Die Anfragen kommen zu einem Großteil von Männern. Nach einer Auswertung des Vereins waren nur sieben Prozent der Familienwappen-Antragsteller weiblich. dpa