Pony vergewaltigt: Polizei sucht Zeugen

Westerode Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen für einen außergewöhnlichen Vorfall: Am Freitag gegen 15 Uhr wurde ein Mann beobachtet, wie er sich auf einer Weide an der Westeröder Sandstraße an einem 85 Zentimeter großen Mini-Pony verging. Mit anderen Worten: Er vergewaltigte das Tier. Als er fertig...