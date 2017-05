Stuttgart Der VW-Hauptaktionär Porsche SE hat den Verdacht der Marktmanipulation im Dieselskandal zurückgewiesen. Es seien alle kapitalmarktrechtlichen Publizitätspflichten ordnungsgemäß erfüllt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Beteiligungsgesellschaft hält 52,2 Prozent der Stimmrechte der Stammaktien an Europas größtem Autobauer Volkswagen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Ermittlungen gegen VW-Konzernchef Matthias Müller bekanntgegeben. dpa

