1,5 Kilogramm Haschisch auf dem Rad geschmuggelt

Zwei junge Radfahrer auf dem Weg von den Niederlanden nach Berlin sind an der Grenze beim Schmuggel von 1,5 Kilogramm Haschisch erwischt worden. Wie das Osnabrücker Hauptzollamt am Mittwoch berichtete, entkam einer der beiden zunächst, wurde aber wenig später auf einem nahegelegenen Bauernhof festgenommen.

Weil einer der Radfahrer bei der Kontrolle in Gildehaus in der Grafschaft Bentheim ständig versuchte, in die Jackentasche des anderen zu greifen, durchsuchten die Zöllner die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer. Dabei fanden sie die Drogen im Wert von 12 400 Euro in der Tasche. „Drogen auf dem Radweg zu schmuggeln, ist außergewöhnlich“, sagte ein Sprecher des Zollamts. dpa