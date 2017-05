Weil: Sanierung der Krankenhäuser wichtiger als Schuldentilgung

Hannover Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen will Niedersachsen mehr Geld in die Sanierung von Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden stecken.

Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen will Niedersachsen mehr Geld in die Sanierung von Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden stecken. Der Erhalt öffentlichen Vermögens sei wichtiger als die Tilgung von Altschulden, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag: „Den Sanierungsstau abzubauen, heißt gleichzeitig auch eine verdeckte Staatsverschuldung zu tilgen.“ Weil erinnerte daran, dass das Land gemeinsam mit den Kommunen bis 2020 insgesamt 1,3 Milliarden Euro für die Modernisierung der landeseigenen Krankenhäuser bereitstellen wolle. Zusätzlich soll ein Sondervermögen von 750 Millionen Euro aufgebaut werden, von denen 600 Millionen Euro in die Sanierung der Uni-Kliniken in Hannover und Göttingen fließen sollen. dpa