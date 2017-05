Niedersachsen holt Polizei in die Fläche

Hannover Niedersachsen stärkt die Polizeipräsenz in der Fläche und versetzt 120 Beamte der Bereitschaftspolizei in die regionalen Polizeidirektionen. „Die Polizeipräsenz vor Ort wird durch diese Maßnahmen noch einmal erhöht“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag. „Viele Menschen erwarten angesichts der gestiegenen Gefährdung etwa durch den islamistischen Terrorismus, aber auch infolge hoher Einbruchszahlen, mehr Polizei auf der Straße.“ Außerdem erhält das Spezialeinsatzkommando (SEK) neben Hannover einen zweiten Standort in Oldenburg mit 20 Beamten. Das soll die Reaktionsfähigkeit im Flächenland Niedersachsen erhöhen. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder