Rechnungshof prüft fehlerhafte Auftragsvergabe

In die Affäre um eine fehlerhafte Auftragsvergabe im Wirtschaftsministerium hat sich nun auch der Landesrechnungshof eingeschaltet. „Wir prüfen, ob in diesem Fall weitere Vergabefehler gemacht worden sind“, sagte Rechnungshof-Senatsmitglied Lutz Bardelle dem Bremer „Weser-Kurier“ (Dienstagausgabe). Für die Annahme gebe es gewisse Anhaltspunkte. Das Wirtschaftsministerium sei am Montag über die Einleitung der Prüfung unterrichtet worden.

Staatssekretärin Daniela Behrens (SPD) hatte für die Gestaltung einer Internet-Seite Vorab-Gespräche mit der Agentur geführt hat, die wie von ihr gewünscht später auch den Zuschlag erhielt. Das Ministerium räumte bereits am Freitag Fehler bei der Vergabe ein. Es sei zu einer „Wettbewerbsbeschränkung“ gekommen, sagte ein Sprecher. Die Opposition forderte daraufhin, Behrens solle ihre Arbeit vorerst ruhen lassen. Es drohen Schadenersatzforderungen, der Bund der Steuerzahler hatte eine Prüfung durch den Landesrechnungshof verlangt. dpa