LKW kollidiert mit Zug – ein Toter, zwölf Verletzte

Neustadt Beim Zusammenstoß eines Regionalexpress mit einem LKW in Neustadt hat es einen Toten und zwölf Leichtverletzte gegeben. Der LKW-Fahrer starb Montag in seinem zertrümmerten Führerhaus. In dem mit 350 Personen besetzten Zug wurden zwölf Menschen leicht verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es am Bahnhof...