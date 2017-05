Betrunkener stürzt in Wolfsburg in Teich

Wolfsburg Ein Passant hat am Sonntagmorgen einen völlig durchnässten und hilflosen Mann in einem Dickicht am Wolfsburger Salzteich gefunden. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den 21-jährigen Braunschweiger weckte. Als der Betrunkene (2,62 Promille) aufstehen wollte, stürzte er nach Polizeiangaben...