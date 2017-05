Student leblos aus Göttinger Uni-Schwimmbad geborgen

Rettungskräfte haben einen leblosen Studenten aus dem Schwimmbecken des Sportinstituts der Universität Göttingen geborgen. Der 21-Jährige sei zwar wiederbelebt worden, einige Stunden später aber im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Andere Badegäste hatten den leblosen Körper am späten Freitagabend am Boden des Beckens entdeckt. Die Polizei habe ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, sagte die Sprecherin. Es gebe derzeit aber keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden oder darauf, dass der Schwimmmeister seine Aufsichtspflicht vernachlässigt haben könnte. Die Todesursache solle durch eine Obduktion am Dienstag geklärt werden. dpa

