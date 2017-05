Lkw von Regionalexpress erfasst – ein Toter

Unfall: In Neustadt (Region Hannover) ist ein Lkw von einem Regionalexpress erfasst worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Archiv)

Neustadt Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Lkw ist in Neustadt bei Hannover ein Mensch ums Leben gekommen.

Der Laster sei von dem Zug erfasst worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hannover. Nach Angaben eines Bahnsprechers handelt es sich bei dem Zug um einen Regionalexpress. Der Unfall ereignete sich nach seinen Worten an einem Bahnübergang, der mit Halbschranken und Lichtzeichen gesichert war. Nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ soll es auch mehrere Verletzte gegeben haben. dpa