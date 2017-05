Diepholz Rund 600 Fahrgäste haben in Diepholz einen Intercity-Zug der Deutschen Bahn verlassen müssen. Der IC war bereits 15 Kilometer vorher in Drentwede wegen eines Defekts an der Lok stehengeblieben, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Der Zug schaffte es dann aber am Sonntagabend doch noch nach Diepholz, wo die Passagiere in einen Ersatzzug umsteigen konnten. Allerdings dauerte die Fahrt so rund zwei Stunden länger als geplant, sagte die Bahnsprecherin. dpa

