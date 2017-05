Badestellen haben ausgezeichnete Qualität

Hannover An den meisten der 272 Badestellen zwischen Nordseeküste und Harz ist die Wasserqualität zu Beginn des Sommers ausgezeichnet. Das geht aus dem Badegewässer-Atlas hervor, den das Landesgesundheitsamt pflegt. „Alle können bedenkenlos in die als Badegewässer überwachten Seen und Flüsse des Landes...