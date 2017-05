Unwetter – Land unter in der Region

Ein Gewitter hat in Braunschweig, Wolfsburg und im Umland für schwere Schäden gesorgt. In Braunschweig musste die Feuerwehr am Samstag knapp 30 Mal ausrücken, weil es nach Blitzeinschlägen brannte und Keller sowie Straßen überflutet wurden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Braunschweig am Sonntag...