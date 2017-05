Landesregierung legt neuen Mittelstandsbericht vor

Hannover Die Landesregierung will am Donnerstag über die Entwicklung des Mittelstandes in Niedersachsen berichten. Den meist familiengeführten Mittelstandsunternehmen wird eine besondere Bedeutung für die Wirtschaftsentwicklung zugesprochen. Die Landesregierung legt den Mittelstandsbericht alle fünf Jahre vor. Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies (beide SPD) wollen den Bericht gemeinsam vorlegen.

Nach der Definition der Europäischen Kommission gelten solche Betriebe als Mittelstandsunternehmen, die weniger als 250 Menschen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen Euro beläuft. dpa