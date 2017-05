Feuer zerstört Kegelbahnen in ehemaliger Gaststätte

Brake Ein Feuer hat alle acht Kegelbahnen in einer ehemaligen Gaststätte in Brake (Landkreis Wesermarsch) zerstört. Die Flammen waren in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner der beiden Wohnungen über der alten Gaststätte konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Die Flammen zerstörten den gesamten Anbau, in dem sich das ehemalige Keglerheim befand. Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. dpa

