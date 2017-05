Totes Baby in Abwasserschacht gefunden - Suche nach Mutter

Ein totes Baby haben Mitarbeiter eines Abwasserverbands am Mittwoch in einer Pumpstation in Faßberg (Kreis Celle) entdeckt. Foto: Archiv

Ein totes Baby haben Mitarbeiter eines Abwasserverbands am Mittwoch in einer Pumpstation in Faßberg (Kreis Celle) entdeckt. Die Leiche des weiblichen Säuglings sei stark verwest gewesen, teilte die Polizei Celle mit. Eine erste Obduktion habe die Todesursache zunächst nicht klären können. Die Leiche werde weiter untersucht. Wie und wann das Kind in den Schacht gelangte, war ebenfalls völlig offen. Die Staatsanwaltschaft Celle ermittele wegen des Verdachts auf Totschlag, hieß es weiter. Die Polizei sucht nach der Mutter des Kindes und bat die Bevölkerung um Hinweise besonders aus Faßberg und den Landkreisen Celle, Uelzen und Heidekreis. dpa