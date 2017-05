Halle mit Abfällen in Entsorgungsanlage gerät in Brand

In der 20 mal 30 Meter großen Halle seien rund 100 Tonnen Abfälle gelagert, sagte ein Polizeisprecher in Papenburg.

Eine Halle in einer Entsorgungsanlage im emsländischen Aschendorf bei Papenburg ist am Dienstag in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Rundfunkhinweise gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. In der 20 mal 30 Meter großen Halle seien rund 100 Tonnen Abfälle gelagert, sagte ein Polizeisprecher in Papenburg. Die Art der Abfälle sei bisher nicht bekannt. Hinweise auf das Austreten gesundheitsschädlicher Stoffe gebe es jedoch nicht. Menschen wurden nicht verletzt.

Mitarbeiter des Abfallentsorgungsbetriebes hatten vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Insgesamt waren am Nachmittag und Abend rund 140 Feuerwehrkräfte aus Papenburg, Dörpen und Weener im Einsatz, teilte die Stadt mit. Unter anderem mit zwei Drehleitern und einem Löschroboter waren sie damit beschäftigt, die durch die Flammen völlig zerstörte Lagerhalle zu löschen. In dem Gebäude herrschte eine starke Hitzeentwicklung. Die Rauchsäule war weit über Aschendorf hinaus zu sehen. dpa