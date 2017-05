Lieferwagenfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Der Fahrer des Transporters starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lastzug ist der Fahrer eines Lieferwagens auf einer Bundesstraße in Laatzen bei Hannover ums Leben gekommen. Aus noch unbekannter Ursache sei der 52-Jährige am Dienstag mit seinem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Lastwagen geprallt, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der mit Containern beladene Auflieger des Lkw auf die Straße und das Zugfahrzeug drehte sich um die eigene Achse. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Zwei weitere Wagen wurden durch umherfliegende Wrackteile beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei 300 000 Euro. Während der stundenlangen Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. dpa