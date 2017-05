Welfen-Akademie auf Platz eins im bundesweiten Hochschulranking

Große Freude an der Welfen-Akademie: Nach zahlreichen Top-Platzierungen in den vergangenen Jahren im Hochschulranking, das die Wochenzeitung „Die Zeit“ jährlich veröffentlicht, landet die Braunschweiger Bildungseinrichtung jetzt erstmals auf Platz eins im Fach BWL (Dual) unter allen privaten Hochschulen Deutschlands. Das teilt die Hoschule in einer Pressemitteilung mit. „Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis. Die hohe Qualität unseres Angebots haben wir uns über Jahre erarbeitet. Außerdem verdanken wir diesen Erfolg unseren zahlreichen Kooperations-Unternehmen im dualen Studium sowie unseren ausgezeichneten Studierenden“, sagt Welfen-Akademie-Geschäftsführer Dr. Jens Bölscher.

Auch Joachim Roth, Vorstandsvorsitzender der Welfen-Akademie, freut sich über das herausragende Rankingergebnis: „Das aktuelle CHE Hochschulranking hat große Freude bei allen Beteiligten und unseren Partnern ausgelöst. Dieses Top-Ergebnis ist auch eine Bestätigung für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unseren Unternehmenspartnern. Das gesamte Team der Welfen-Akademie, insbesondere die Studienleitung, die Lehrbeauftragten und die Geschäftsführung machen seit Jahren einen guten Job. Die Welfen-Akademie ist hervorragend aufgestellt und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Thema Fach- und Führungskräfte in unserer Region.“

Die Welfen-Akademie-Studenten sind - laut den Auswertungen des Zeit-Rankings - sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und der „Studierbarkeit“ des Faches. Auch in der Kategorie „Verzahnung Theorie/Praxis“ erreicht das Fach die Spitzengruppe. Das Zeit-Ranking, das am heutigen Dienstag als neuer Zeit-Studienführer veröffentlicht wird, zähle zu den wichtigsten Gradmessern der deutschen Hochschullandschaft, heißt es weiter. Dafür erfasst das Analyse-Team der Wochenzeitung jedes Jahr Daten von Studenten und wertet sie methodisch aus. Die Welfen-Akademie belegte bereits in den vergangenen sechs Jahren stets einen Platz in der Spitzengruppe in ihrer Kategorie. „Das sehen wir auch als Verpflichtung?, so Bölscher. Für ihn sei es wichtig, dass die gute Arbeit, die die Welfen-Akademie im und für das Braunschweiger Land leistet, auch bundesweit Anerkennung findet.

Benotet wurden im Ranking unter anderem die Themenbereiche „Studiensituation insgesamt? (hier erhielt die Welfen-Akademie die Schulnote 1,4) und „Studierbarkeit? (1,3). Bestnoten gab es für die Bildungseinrichtung an der Salzdahlumer Straße für die „Verzahnung von

Theorie-Praxisphasen“: eine glatte eins. Für die „Unterstützung im Studium“ gab es eine 1,6. Bestwerte gab es zudem in den Kategorien „Räume“ (1) und „Unterstützung im Studium“ (1,6).

Bölscher führt die guten Noten auf das Gesamtpaket der Akademie zurück.

Dazu zählen etwa der moderne Campus, die enge Verzahnung von Theorie und Praxis im dualen Studium, kleine Studiengruppen, die individuelle Betreuung durch hochqualifizierte Dozenten aus Theorie und Praxis sowie das freundliche Akademieteam. Das wird durch das Ranking bestätigt, in dem die Akademie etwa in der Kategorie „Betreuung durch Lehrende“ mit

1,6 abschneidet.