8,8 Kilo Marihuana im Intercity geschmuggelt

Die Bundespolizei hat im Intercity von Amsterdam nach Berlin einen Drogenschmuggler mit Rauschgift im Wert von 88 000 Euro gefasst. Wie die Polizeiinspektion Bad Bentheim am Dienstag mitteilte, stießen die Beamten bereits am Montagnachmittag auf den 29 Jahre alten Mann. Er hatte 8,8 Kilo Marihuana in einem Trolley versteckt. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland hatte und mit einem gefälschten albanischen Dokumenten unterwegs war. Der 29-Jährige wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. dpa

