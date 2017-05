Leiche aus Fluss in Göttingen geborgen

Göttingen Einsatzkräfte haben am Dienstag in Göttingen eine Leiche aus einem Fluss geborgen. Bei dem Toten in der Leine handele es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler gehen derzeit nicht davon aus, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Hinweise auf die Todesursache gebe es aber bisher nicht. Der Tote lag nach den bisherigen Erkenntnissen noch nicht sehr lange im Wasser, sagte die Sprecherin. Passanten hatten die Leiche am Morgen entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. dpa

