Prämie für Elektroautos weniger gefragt als im Süden

Hannover Das Interesse an der Prämie für Elektroautos ist in Niedersachsen geringer als in süddeutschen Bundesländern.

Das Interesse an der Prämie für Elektroautos ist in Niedersachsen geringer als in süddeutschen Bundesländern. Das ergibt sich aus der Monatsstatistik des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Vom Start der Prämie im Juli 2016 bis einschließlich April wurden in Niedersachsen 1572 Anträge gestellt. Zum Vergleich: Bei den Spitzenreitern Bayern und Baden-Württemberg gingen im gleichen Zeitraum 4091 und 3509 Anträge ein. Die wenigsten verzeichneten Bremen mit 91 und das Saarland mit 187 Anträgen.

„Der Elektromobilität fehlen unverändert die Kaufimpulse“, sagte der Präsident des niedersächsischen Kfz-Gewerbes, Karl-Heinz Bley. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es eine Prämie von 4000 Euro, für Hybridautos, die einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es 3000 Euro. Davon übernimmt der Bund die Hälfte, die andere Hälfte muss der Hersteller dem Käufer als Nachlass gewähren. dpa