Immobilienpreise im Dauerhoch? - Wohneigentum bleibt gefragt

Hannover Für Sparer gibt es kaum noch Zinsen, in Aktien investieren viele Menschen unverändert nicht so gern.

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Nicht nur in den Metropolen, auch in vielen kleineren Städten in Niedersachsen klettern Mieten und Kaufpreise stetig. Menschen, die gerne eine Wohnung oder ein Haus kaufen würden, fragen sich: Kann das noch normal sein? Dabei sind die niedrigen Zinsen, die Sparer massiv belasten, bei der Finanzierung von Immobilienkrediten eigentlich ein Segen. Doch je höher die Nachfrage nach Wohneigentum, desto stärker steigen die Preise.

Wie teuer sind Immobilien in Niedersachsen und Bremen?

Auch 2016 steckten die Menschen in Niedersachsen - wie im Vorjahr - immer mehr Geld in Wohneigentum. Allerdings sank das Anstiegstempo nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 18,4 Milliarden Euro in den Kauf von Immobilien investiert, das war ein Plus von 6 Prozent - nach 14 Prozent ein Jahr zuvor. In städtischen Gebieten stiegen die Preise seit 2010 im Mittel um jährlich 9 Prozent, auf dem Land immerhin um jährlich 5 Prozent. Spitzenreiter bei den Preissteigerungen bei den Eigenheimen war Wolfsburg mit einem Anstieg um 10 Prozent pro Jahr. Im Falle von Eigentumswohnungen lag Hannover mit einem jährlichen Preisanstieg um 8,8 Prozent uneinholbar vorn.

Auch Ackerflächen werden seit Jahren immer teurer: Damit müssen sich vor allem Regionen wie Cloppenburg, Vechta und das Emsland herumschlagen. Auch in Bremen müssen die Menschen laut Immobilienverband Deutschland IVD immer tiefer in die Tasche greifen: Im vergangenen Jahr stiegen die Preise für Einfamilienhäuser demnach um 10 Prozent, bei Grundstücken war der Anstieg noch deutlicher.

Wie viel wird in Niedersachsen gebaut?

Der Bau-Boom hält an. In Niedersachsen wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr für gut 34 000 Baugenehmigungen für Wohnungen und Einfamilienhäuser erteilt. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 30 300 Baugenehmigungen. Die Zahl der Baugenehmigungen steigt seit Jahren an - in Niedersachsen waren es beispielsweise 2008 erst gut 13 000. Ähnlich war das Bild in Bremen: 2016 wurden dort gut 2600 Baugenehmigungen erteilt, 2015 rund 200 weniger. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr so viele Wohnungen und Einfamilienhäuser genehmigt wie seit 1999 nicht mehr - insgesamt waren es über 375 000, und damit gut ein Fünftel mehr als 2015.

Woher kommt der starke Preisanstieg?

Für den Boom gibt es viele Gründe: Wohnungsmangel gilt als eine der Hauptursachen für steigende Immobilienpreise. Experten fordern daher mehr Neubauten. Denn das Angebot an freien Wohnungen ist vor allem in den begehrten Großstädten begrenzt. Und: die Niedrigzinsen machen Immobilienkredite erschwinglich.

Steigen die Mieten?

Nirgendwo sonst steigt die Bruttokaltmiete im bundesweiten Vergleich so stark wie in Bremen. Zahlten Mieter an der Weser 2010 durchschnittlich noch 404 Euro monatlich für eine Wohnung, waren es 2014 bereits 460 Euro inklusive der kalten Nebenkosten. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von Ende 2016 einer Steigerung um 13,9 Prozent. In Niedersachsen lag der Preisanstieg in dem Zeitraum bei 7,8 Prozent und damit knapp über dem bundesweiten Mittelwert von 7,3 Prozent.

Hat die Mietpreisbremse etwas bewirkt?

Als „ökonomisch unsinnig“ bezeichnete der Vorsitzende des Eigentümerverbandes Haus & Grund in Niedersachsen, Hans Reinold Horst, die Mietpreisbremse. Das Instrument habe gar nichts bewirkt, es greife in den meisten Gebieten nicht. Ein Grund: Es seien zur Datenermittlung nicht nur die Bestandsmieten, sondern auch die Angebotsmieten etwa aus Wohnungsanzeigen im Internet erfasst worden: „Das hat ein völlig falsches Bild ergeben.“ Würde die Mietpreisbremse aber greifen, ergäbe sich ein ganz anderes Problem - dann würde dem Markt nämlich Kapital entzogen, das beim Bau neuer Immobilien fehle.

Auch der Mieterbund urteilte, die erhoffte Wirkung sei bislang ausgeblieben - Gründe seien zu viele Ausnahmeregelungen und Umgehungsmöglichkeiten. Vermieter bräuchten nicht viel Fantasie, um die Mietpreisbremse auszuhebeln, sagte der Verbandsjustiziar des Deutschen Mieterbundes in Niedersachsen und Bremen, Reinold von Thadden. Dennoch sei die Regelung ein Signal dafür, dass sich Mieter nicht mehr alles gefallen ließen. dpa

Dieser Text wurde aktualisiert.