Oppermann führt niedersächsische SPD in die Bundestagswahl

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ist am Samstag erwartungsgemäß zum Spitzenkandidaten der niedersächsischen SPD für die Bundestagswahl gewählt worden. Auf dem Landesparteitag in Hameln stimmten 171 von 181 Delegierten für den 63-jährigem Politiker aus Göttingen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. „Wir werden uns anstrengen bei der Bundestagswahl, um eine gute Vorlage für die Landtagswahl zu liefern!“, sagte Oppermann. In Niedersachsen wird im Januar 2018 ein neuer Landtag gewählt.

Oppermann sieht bei beiden Wahlen gute Voraussetzungen für die SPD. Die Partei habe in den vergangenen Monaten seit der Wahl von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten 16 000 neue Mitglieder gewonnen. Sie profitiere zudem von der Politisierung der linken Mitte, gerade bei jungen Leuten. „Für die sind wir die Hoffnungsträger“, zeigte sich der SPD-Fraktionschef überzeugt.

Für Oppermann ist es die erste Spitzenkandidatur auf der Landesliste. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte er Platz drei inne. Damals führte Sigmar Gabriel, derzeit Vizekanzler und Außenminister, die niedersächsischen Sozialdemokraten in den Bundestagswahlkampf. Gabriel gibt sich diesmal mit Platz 25 der Landesliste zufrieden, tritt aber erneut als Direktkandidat im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz an. Der Goslarer sitzt seit 2005 für die SPD im Parlament und hatte seitdem stets sein Direktmandat gewonnen. „Einem Bundestag, den ich nicht direkt gewinne, dem will ich auch nicht angehören“, sagte Gabriel in Hameln.

Bei der SPD werden die Listenplätze nach dem Reißverschlussprinzip abwechselnd an Männer und Frauen vergeben. Auf Platz zwei wurde Susanne Mittag (58) aus Delmenhorst gewählt. Sie erhielt 172 von 181 Stimmen. Die einstige Polizistin, die 2013 über die Landesliste in den Bundestag gewählt wurde, folgt auf Gabriele Lösekrug-Möller aus dem Wahlkreis Hameln-Pyrmont Holzminden, die bei dieser Wahl nicht wieder antreten wird. Mittag kandidiert direkt im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch.

Dritter auf der Kandidatenliste ist Matthias Miersch (48). Der Jurist aus Laatzen ist Sprecher der Parlamentarischen Linken. Er ist seit 2005 stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Hannover Land II in den Bundestag eingezogen. dpa