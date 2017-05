Kirchen und Stadt erhalten Drohbriefe

Gifhorn Unbekannte haben den Kooperationspartnern der geplanten muslimisch-christlichen Kita „Abrahams Kinder“ in Gifhorn Drohbriefe per Post und per E-Mail geschickt. Die Kirchengemeinde St. Alfrid, die türkisch-islamische Gemeinde und die Dachstiftung Diakonie in Kästorf haben die anonymen...