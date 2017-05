Feuer im Krankenhaus

Osnabrück Ein Brand im Osnabrücker Marienhospital hat am Freitag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer in der HNO-Ambulanz sei schnell gelöscht worden, so eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand. Eine Mitarbeiterin hatte eine Sicherung eines Endoskop-Reinigungsgerätes wieder eingeschaltet,...