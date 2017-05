Neues Elefantenbaby in Hannover

Hannover Im Zoo Hannover ist am Freitag ein neues Elefantenjunges zur Welt gekommen. Das Männchen bekam als jüngstes Mitglied der Herde zunächst den Spitznamen Floh. Für Elefantenkuh Sayang ist es schon das dritte Kalb. Beide Tiere sollen sich in den nächsten Tagen aneinander und an die Herde gewöhnen,...