CDU und SPD stellen personelle Weichen für den Wahlkampf

Mit bewährten Namen gehen die CDU und die SPD in Niedersachsen in die Aufstellung der Kandidatenlisten für die kommenden Wahlen. Personelle Überraschungen, Kampfkandituren oder Streit zeichnen sich nicht ab.

Fast zeitgleich kommen die Delegierten beider Parteien an diesem Samstag zusammen. In Hameln entscheidet die SPD über ihre Kandidaten für die Bundestagswahl. Die CDU wird in Hannover nicht nur über die Landesliste für die Bundestagswahl abstimmen, sondern auch über die Kandidaten für die Landtagswahl im Januar 2018.

Zum ersten Mal in seiner politischen Karriere will Thomas Oppermann (63) aus Göttingen die niedersächsischen Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen. Er folgt damit auf Sigmar Gabriel (57), der 2013 auf Platz Eins der Landesliste stand. Der Außenminister und Vizekanzler aus Goslar wird sich diesmal mit einem weiter hinten liegenden Listenplatz zufrieden geben.

Gabriel tritt aber als Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz an. Er sitzt seit 2005 für die SPD im Parlament und hatte seitdem stets sein Direktmandat gewonnen. Auch Oppermann zog 2005 zum ersten Mal in den Bundestag ein. Bei der Wahl 2013 erhielt er auf der Landesliste den dritten Platz.

Nach dem Reißverschlussprinzip werden die Plätze bei der SPD abwechselnd an Männer und Frauen vergeben. Für Platz zwei der Landesliste hat der Landesvorstand Susanne Mittag (58) aus Delmenhorst vorgeschlagen. Die einstige Polizistin, die 2013 über die Landesliste in den Bundestag gewählt wurde, folgt auf Gabriele Lösekrug-Möller aus dem Wahlkreis Hameln-Pyrmont Holzminden, die bei dieser Wahl nicht wieder antreten wird.

Dritter auf der Kandidatenliste soll Matthias Miersch (48) werden. Der Jurist aus Laatzen ist Sprecher der Parlamentarischen Linken. Er ist seit 2005 stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Hannover Land II in den Bundestag eingezogen.

Die langjährige Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (66) aus Hannover wird nicht mehr antreten. An ihrer Stelle geht Yasmin Fahimi an den Start. Die 49-jährige ehemalige Generalsekretärin der SPD stammt auch aus Hannover. Insgesamt werden die 200 Delegierten über die Vergabe von 62 Listenplätzen entscheiden.

Bei der CDU wird das Parteipräsidium erst am Abend vor dem Parteitag endgültig über die Vorschläge für die zwei Kandidatenlisten entscheiden, die den 120 Delegierten vorgelegt werden. Parteikreise gehen aber davon aus, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erneut den Spitzenplatz für die Bundestagswahl bekommt. Die 58 Jahre alte Medizinerin tritt außerdem zum dritten Mal als Direktkandidatin im Wahlkreis Hannover II an.

Vordere Listenplätze dürften auch Enak Ferlemann und Maria Flachsbarth sicher sein. Der 54-jährige Ferlemann ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er wurde bereits als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Cuxhaven-Stade II nominiert. Auch Flachsbarth (53), parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, kandidiert erneut im Wahlkreis Hannover-Land II.

Die Liste für die Landtagswahl für der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann (50) anführen. Der ehemalige niedersächsische Kultusminister war bereits im November zum Nachfolger von David McAllister und Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gekürt worden. Platz zwei auf der Landesliste ist dem Fraktionschef Björn Thümler sicher. Wer auf dem dritten Platz folgt, ist noch nicht ganz klar. Bei der CDU soll jeder dritte Listenplatz an eine Frau vergeben werden. Im Gespräch für diesen Kandidatenposten ist die Landtagsabgeorndete Editha Lorberg. dpa