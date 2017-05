Doppelmord-Prozess von Lüneburg beginnt von vorn

Weil er seine Ehefrau und deren Freundin erstochen habe soll, muss sich ein Mann von Freitag (10.30 Uhr) an erneut vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Das Gericht hatte den Jesiden im September 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer hatte der Mann gemordet, weil ihn seine 32 Jahre alte Frau verlassen und Christin werden wollte. Die Freundin habe er dafür mitverantwortlich gemacht.

Das Gericht stellte damals auch eine besondere Schwere der Schuld fest. Eine Freilassung schon nach 15 Jahren wäre damit nur im Ausnahmefall möglich. Doch der Vorsitzende Richter hatte während der Verhandlung für eine Zeugenvernehmung den Saal verlassen. Er hörte eine damals zwölf Jahre alte Tochter des Angeklagten und seiner Ehefrau zu ihrem Schutz in einem gesonderten Video-Vernehmungsraum als Zeugin an. Die Vernehmung wurde in den Sitzungssaal übertragen. Der Vorsitzende hätte aber dazu den Sitzungssaal nicht verlassen dürfen, befand der Bundesgerichtshof (BGH). Die ununterbrochene Gegenwart in der Hauptverhandlung sei gesetzlich vorgeschrieben. So gab der Bundesgerichtshof einer Revision des Angeklagten statt und hob das Urteil im vergangenen September auf. Der Fall muss nun vor einen anderen Kammer neu verhandelt werden. Die 1. Große Strafkammer hat bis zum 14. September insgesamt 19 Termine angesetzt.

Die Anklage lautet unverändert auf Mord in zwei Fällen. Der Angeklagte hat gestanden, seine Ehefrau und deren Freundin in der Wohnung des Ehepaares in Lüneburg erstochen zu haben. Er bestritt aber, die Tat geplant zu haben. Zu seinem Alter gibt es unterschiedliche Angaben. Der aus dem Irak stammende Angeklagte hatte laut Polizei verschiedene Identitäten. Das Landgericht gab sein Alter zuletzt mit 33 Jahren an.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll der Mann gehofft haben, seine Ehefrau werde nach dem Tod der Freundin aus Angst bei ihm bleiben. Als seine Ehefrau aber um Hilfe rief, habe er auch sie getötet. Er habe erkannt, dass sie nicht zu ihm halten werde. Dem folgte auch die 10. Große Strafkammer in ihrem Urteil von 2015.

Der Mann habe die Freundin der Frau nach einem gemeinsamen Gottesdienst eingeladen und die drei Kinder zum Bruder geschickt. Lange zuvor schon habe sich in ihm Wut über die emanzipatorischen Bestrebungen seiner Frau und den geplanten Glaubenswechsel angestaut, eine endgültige Trennung stand im Raum. Heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen habe er dann auf die wehrlose Freundin eingestochen. dpa