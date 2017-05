Mehr Kinder in Niedersachsen besuchen Schulen freier Träger

Die Freie Evangelische Schule Hannover ist eine Privatschule in freier Trägerschaft, die sich in eine kooperative Gesamtschule mit angegliederter Grundschule gliedert. Foto: Holger Hollemann/dpa

Die Zahl der Kinder an Schulen freier Träger ist in Niedersachsen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Zwischen 1982 und 2015 stieg die Schülerzahl an freien Schulen wie Waldorfschulen oder Bildungseinrichtungen kirchlicher Träger fast um die Hälfte auf 53 400, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. An öffentlichen Schulen sank die Zahl der Schüler dagegen im gleichen Zeitraum um knapp ein Viertel auf 793 000.

Diese Steigerung spreche auch für die hohe Qualität, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen (AGFS), Heike Thies. Dabei seien viele Schulen in freier Trägerschaft in Niedersachsen unterfinanziert. Das Land steuere aus ihrer Sicht grundsätzlich nicht genug Mittel für den Betrieb der Schulen in privater Trägerschaft bei, sagte Thies. Die Folge sei ein teilweise sehr hohes Schulgeld, das die Eltern aufbringen müssten. Dabei fungierten die Schulen freier Träger vielerorts als Ersatz für staatliche Einrichtungen.

Zu den freien Schulträgern in Niedersachsen gehören die evangelische und die katholische Kirche, Weltanschauungsgemeinschaften, private Schulträger und die Freien Waldorfschulen. Insgesamt gibt es in Niedersachsen 230 Schulen in privater Trägerschaft. dpa