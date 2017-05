Vor Entschärfung in Hannover Blindgängerverdacht an fünf Punkten

Vor einer der bundesweit größten Bombenentschärfungen in Hannover hat sich der Verdacht auf Blindgänger an 5 von 13 zuvor lokalisierten Stellen bestätigt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Wie vorgesehen müssten aber am Sonntag rund 50 000 Menschen ihre Häuser verlassen, damit an den Verdachtspunkten nach möglichen Blindgängern gegraben werden kann. Bis dahin nähmen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes noch letzte Sondierungen vor. dpa