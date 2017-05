DGB: Firmen beschäftigen zu wenig Menschen mit Behinderung

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Quote von fünf Prozent schwerbehinderter Menschen in Betrieben, die mehr als zwanzig Beschäftigte haben. Foto: Stefan Puchner/dpa

Zum Protesttag für die Gleichstellung von Behinderten fordern die Gewerkschaften von den Unternehmen in Niedersachsen, mehr Menschen mit Handicap zu beschäftigen. „Die gute Entwicklung des Arbeitsmarktes geht an dieser Personengruppe vorbei“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu dem europaweiten Protesttag an diesem am Freitag.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Quote von fünf Prozent schwerbehinderter Menschen in Betrieben, die mehr als zwanzig Beschäftigte haben. In Niedersachsen sind dem DGB zufolge im Schnitt nur 4,2 Prozent aller Beschäftigten schwerbehinderte Menschen. Nur die öffentlichen Arbeitgeber halten die Quote ein: Dort gebe es 5,1 Prozent schwerbehinderte Arbeitnehmer. Bei den privaten Firmen liegt der Anteil bei nur 4,0 Prozent. dpa