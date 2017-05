Realschule in Ganderkesee nach Gasgeruch evakuiert

Polizei und Feuerwehr haben am Donnerstag in Ganderkesee im Kreis Oldenburg eine Realschule evakuiert. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Polizei und Feuerwehr haben am Donnerstag in Ganderkesee im Kreis Oldenburg eine Realschule evakuiert. Am Vormittag sei man über einen verdächtigen Gasgeruch informiert worden, teilte die Polizei mit. 30 Schüler hätten über Augenreizungen geklagt, 15 von ihnen seien vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Gasgeruch sei noch unklar. Die „Neue Osnabrücker Zeitung“ hatte unter Berufung auf einen Schüler und die Feuerwehr berichtet, dass vermutlich Reizgas versprüht wurde. dpa