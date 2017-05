Weil er seine kleinen Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhalten soll, muss sich ein 39-Jähriger am Donnerstag (11.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Foto: Arne Dedert/dpa

Hannover Weil er seine kleinen Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhalten soll, muss sich ein 39-Jähriger vor Gericht verantworten.

Töchter in Tunesien - Vater wegen Kindesentziehung vor Gericht

Weil er seine kleinen Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhalten soll, muss sich ein 39-Jähriger am Donnerstag (11.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Der Mann wurde bereits wegen Kindesentziehung im Zeitraum vom 16. Januar bis zum 20. Mai 2016 verurteilt und sitzt deswegen in Haft.

In dem neuen Verfahren geht es um den Zeitraum zwischen dem 20. Mai 2016 und dem 16. Januar 2017. Die Mutter hatte 2015 eingewilligt, dass der Vater mit den Töchtern ein halbes Jahr bei seinen Eltern in Tunesien verbringt. Anfang 2016 ließ er es dann aber nicht zu, dass die Ehefrau mit den Töchtern zurück nach Hannover reist. Die Mutter der acht und zehn Jahre alten Mädchen wird am Donnerstag nach Gerichtsangaben als Zeugin gehört. dpa