Kampfmittelbeseitiger rüsten sich für Entschärfung in Hannover

Ivonne Miericker, Vermessungstechnikerin beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen schaut sich in Hannover mithilfe einer Lupe Luftbilder von Hannover an, die während des 2. Weltkriegs von den Alliierten gemacht wurden. Foto: Silas Stein/dpa

Hannover Beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover laufen die Vorbereitungen für die bisher größte Entschärfungsaktion in der Landeshauptstadt an.

Beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover laufen die Vorbereitungen für die bisher größte Entschärfungsaktion in der Landeshauptstadt an. Betroffen sind am Sonntag rund 50 000 Menschen. Trotz aller vorangegangenen Sondierungen wird sich erst am Sonntag zeigen, ob sich alle 13 Verdachtspunkte bestätigen, sagte der Leiter der Kampfmittelbeseitigung Niedersachsen, Thomas Bleicher. Die Behörde verfügt für Niedersachsen über 130 000 Luftbilder der Alliierten, deren Auswertung aber lediglich eine Vermutung zulässt, wo noch Blindgänger im Boden liegen können.

Bei einer Sondierung vor Ort lässt sich klären, ob sich größere Metallteile im Boden befinden. Diese entpuppen sich beim Start einer Entschärfungsaktion aber durchaus schonmal als eine alte Waschmaschinentrommel oder wie jüngst in Hannover als alte Brunnenfilter einer Kleingartenanlage. Erst wenn die Experten sich bei Grabungsarbeiten bis auf etwa ein Meter dem Verdachtspunkt nähern, zeigen sich meist erste Hinweise auf die Bombe, wie etwa das beim Einschlag abgerissene Leitwerk oder verfärbtes Erdreich. dpa