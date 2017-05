Gericht entscheidet über Status syrischer Flüchtlinge

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht will am 27. Juni in zwei Fällen entscheiden, ob Syrer ohne weitere Prüfung des Einzelfalls einen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling haben. Foto: Philipp Schulze/dpa

Lüneburg Ende Juni will das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in zwei Fälle entscheiden. Es geht auch um den Familiennachzug.

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat ein grundlegendes Urteil über den Status syrischer Schutzsuchender angekündigt. Das Gericht will am 27. Juni in zwei Fällen entscheiden, ob Syrer ohne weitere Prüfung des Einzelfalls einen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling und damit das Recht haben, ihre Familien nachzuholen. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit.

Die beiden Kläger wollen vor Gericht erreichen, dass sie als Flüchtlinge anerkannt werden. Ihnen war nur ein niedriger Schutzstatus zugesprochen worden, der zunächst ein Aufenthaltsrecht von einem Jahr vorsieht. Flüchtlinge mit diesem subsidiärem Status dürfen erst nach einer Frist beantragen, ihre Familien nachzuholen. dpa