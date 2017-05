Althusmann will junge Flüchtlinge röntgen lassen

Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Althusmann hat eine Überprüfung der Altersangaben von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen per Röntgenbild gefordert. Foto: Felix Kästle/dpa

Hannover -Landesvorsitzender Bernd Althusmann hat eine Überprüfung der Altersangaben von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen per Röntgenbild gefordert.

Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann hat eine Überprüfung der Altersangaben von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen per Röntgenbild gefordert. Es liege der Verdacht nahe, dass eine erhebliche Zahl von ihnen gar nicht mehr minderjährig sei, sagte der Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Althusmann denkt dabei an die Kosten. „Wenn man hier genauer hinschauen würde, könnte man größere Beträge einsparen“, sagte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Januar. Für Flüchtlinge unter 18 Jahren sind die Jugendämter zuständig, sie werden in Kinderheimen oder Pflegefamilien untergebracht.

In Niedersachsen ist es möglich, über Röntgenbilder der Hand, des Schlüsselbeins oder der Zähne das Alter von jungen Flüchtlingen zu bestimmen. Nach Angaben des Sozialministeriums wird diese Methode aber selten angewendet. Die Ärztekammer in Hannover lehnte Althusmanns Vorstoß ab. Es gebe keine zuverlässige Methode für eine präzise Altersfeststellung, sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Ärztevertretung, Nils Frühauf, der Zeitung. Mediziner sprechen von einer Schwankungsbreite von einem bis drei Jahren bei der Altersschätzung.

In der Vergangenheit hatte sich unter anderem Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) „in Zweifelsfällen“ für eine Altersüberprüfung mittels Röntgen bei jungen Flüchtlingen ausgesprochen. In Sachsen hatte die AfD eine „medizinische Altersfeststellung“ dieser Gruppe gefordert, die sächsische CDU-Sozialministerin Barbara Klepsch lehnte dies ab. dpa