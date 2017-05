Harzer gewinnt 800 000 Euro

Magdeburg . Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ist knapp an einem Millionengewinn vorbeigeschrammt. Beim Lotto 6 aus 49 habe er am Samstag sechs richtige Gewinnzahlen getippt, teilte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit. Dem Gewinner stünden damit 827 348,60 Euro zu. In seinen Tippschein...