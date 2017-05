Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall

Ein 73-jähriger Autofahrer hatte die Frau übersehen, als er in Meckelfeld in der Gemeinde Seevetal von einer Tankstelle kommend auf die Straße fahren wollte. Foto: Archiv

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist im Landkreis Harburg bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte die Frau übersehen, als er in Meckelfeld in der Gemeinde Seevetal von einer Tankstelle kommend auf die Straße fahren wollte. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Sie wurde nach dem Unfall am Samstag in eine Klinik nach Hamburg gebracht, wo sie einen Tag später starb.