Tablet-Computer könnten nach dem Sommer bei Prüfungen helfen

Mit einem speziellen Tablet arbeitet ein Schüler am „Tag des digitalen Lernens“. Bei der geplanten Zulassung von Tablet-Computern in Schulprüfungen mahnt der Philologenverband vor einem zu schnellen und unüberlegtem Einsatz von Technik. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Einsatz von Tablet-Computern bei Prüfungen in niedersächsischen Schulen könnte schon nach den Sommerferien starten. „Wir streben an, dass die Regelungen im kommenden Schuljahr 2017/2018 greifen können“, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag. Zuvor werde die Anhörung betroffener Verbände abgewartet. Die Geräte müssen laut Ministerium in einen Prüfungsmodus geschaltet werden können, in dem zum Beispiel Internetzugang, Mikrofon und Kamera nicht funktionieren.

Bei der Zulassung von Tablet-Computern warnt der Philologenverband vor einem zu schnellen Einsatz von Technik. „Wir müssen aufpassen, dass wir im Zuge der gewünschten Digitalisierung nicht jede Technik überall hochjubeln“, sagte der Vorsitzende des Verbandes in Niedersachsen, Horst Audritz. Er spricht sich für ein sinnvolles Nebeneinander von analogen und digitalen Hilfsmitteln aus. dpa