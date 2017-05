Brandstifter in deutsch-niederländischer Grenzregion gefasst

Grafschaft Bentheim Nach einer Brandserie in einem Heidegebiet in den Niederlanden an der Grenze zu Niedersachsen hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst.

Nach einer Brandserie in einem Heidegebiet in den Niederlanden nahe der Grenze zu Niedersachsen hat die Polizei einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Ein Jagdaufseher hatte einen verdächtigen Mann flüchten sehen, wie die niederländische Polizei mitteilte. Sie rückte mit zahlreichen Beamten und einem Hubschrauber aus und konnte den Mann in seiner Wohnung in Denekamp festnehmen.

Am Wochenende waren in dem Naturgebiet westlich von Nordhorn zehn Brände ausgebrochen, teils nur 500 Meter von der Grenze entfernt. Auch die deutsche Feuerwehr half beim Löschen.

Wie die Zeitung „Twentse Courant“ am Dienstag berichtete, handelte der 27-Jährige wohl aus Verzweiflung, er war ohne Arbeit und Einkommen. Nach einem Tankstellenüberfall in Deutschland und einer Vandalismustat kam er vorübergehend in Haft und wandte sich anschließend mit der Bitte um Hilfe an die Behörden. Anschließend wurde er beim Bezahlen mit Falschgeld sowie im vergangenen Jahr ebenfalls bei einer Brandstiftung ertappt. dpa