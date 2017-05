Autofahrer am Steinhuder Meer tödlich verunglückt

Hannover Auf einer Landstraße in der Nähe von Neustadt am Rübenbergeist am Dienstag ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Auf einer Landstraße in der Nähe von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist am Dienstag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit seinem Wagen zwischen Mardorf und Schneeren am Steinhuder Meer in einer Linkskurve von der Straße ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch um Unfallort starb. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. dpa