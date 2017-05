Anfang 2016 hatte die Landesregierung zunächst Sozialarbeiter für Grundschulen mit vielen Flüchtlingskindern gesucht. In einem weiteren Schritt sollten Fachkräfte an öffentlichen Schulen eingestellt werden. Foto: Marijan Murat/dpa

Einstellung neuer Sozialarbeiter an Schulen läuft gut an

Die Einstellung neuer Sozialarbeiter an niedersächsischen Schulen ist gut angelaufen. Das teilte das Kultusministerium vor einer Besprechung der Sozialpädagogen am Dienstag in Braunschweig mit, an der Ministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) teilnimmt.

Von den rund 660 ausgeschriebenen Stellen sind nach Angaben des Ministeriums 90 Prozent besetzt. Im vergangenen Jahr definierte die Regierung die Schulsozialarbeit erstmals als Landesaufgabe und sichert sie finanziell ab. Anfang 2016 hatte die Landesregierung zunächst Sozialarbeiter für Grundschulen mit vielen Flüchtlingskindern gesucht. In einem weiteren Schritt sollten Fachkräfte an öffentlichen Schulen eingestellt werden. Die CDU-Landtagsfaktion kritisiert, dass durch die Umstrukturierung vielerorts bewährte Strukturen und Netzwerke zerstört wurden. dpa