Galeristin stirbt bei Streit - Prozess um Totschlag beginnt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Galeristin aus dem ostfriesischen Leer muss sich jetzt ein 55-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Zum Prozessauftakt am Dienstag will das Landgericht Aurich erste Zeugen hören. Der gebürtige Bochumer soll seine Vermieterin im Oktober bei einem Streit in ihrem Galerie-Café getötet und die Leiche in ein Waldstück in Seevetal nahe Hamburg gebracht haben. Diese Fahrt hatte der Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch eingeräumt, die Tötung der Frau jedoch bestritten.

Die Leiche war erst im März entdeckt worden. Vorausgegangen waren mehrere erfolglose Suchaktionen der Polizei an der Ems in Ostfriesland und an der Autobahn zwischen Hamburg und Bremen.

Mit einem Messer soll der Mann die Halsschlagader durchtrennt und dann mit einem Hocker geschlagen haben, heißt es in der Anklage. Das Opfer starb nach massivem Blutverlust. Die Ermittler gingen wegen der Blutspuren in dem Galerie-Café früh von einem Gewaltverbrechen aus. Auch in dem Wagen der Frau, der in Hamburg an einem ihrer Grundstücke geparkt war, fanden sich Blutspuren.

Mitte November nahm die Polizei den Verdächtigen fest, der als Mieter in einem Haus in Leer wohnte. Er bestritt die Tat und nannte nur den ungefähren Ort, an dem er die Leiche versteckt haben wollte. Dort wurde sie Anfang März unter Grünabfällen entdeckt.

Totschlag wird mit einer Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren bestraft. Bei besonders schweren Fällen ist auch die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe möglich. In weniger schweren Fällen liegt der Strafrahmen bei einem bis zu zehn Jahren. dpa