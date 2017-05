Müllwagen sollen wegen vieler Unfälle nicht mehr Rückwärtsfahren

Zwei Männer von der Müllabfuhr entleeren Graue Tonnen. Müllwagen in Niedersachsen sollen zukünftig aufgrund der erhöhten Unfallgefahr nicht mehr rückwärts fahren. Foto: Caroline Seidel/dpa

Hannover Müllwagen in Niedersachsen sollen zukünftig aufgrund der erhöhten Unfallgefahr nicht mehr rückwärts fahren.

Müllwagen in Niedersachsen sollen zukünftig aufgrund der erhöhten Unfallgefahr nicht mehr rückwärts fahren. Dies besagt eine bundesweite Richtlinie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) vom Januar, die einige Landkreise jetzt begonnen haben umzusetzen. Das Rückwärtsfahren solle vermieden und nur in Ausnahmefällen erlaubt werden, schreibt die Richtlinie vor. In der Vergangenheit war es immer wieder zu schweren Unfällen mit Müllautos und Fußgängern gekommen.

Die Bundesländer sollen nach der neuen Richtlinie Gefährdungsanalysen ihrer Straßen erstellen und Maßnahmen ergreifen, um die Müllabfuhr ohne ein Rückwärtsfahren zu ermöglichen. Gegebenenfalls sollen in Sackgassen und engen Durchfahrtstraßen fest installierte Poller gegen bewegliche ausgetauscht, Pflanzenkübel umgestellt oder neue Halteverbotszonen ausgewiesen werden.

Der Landkreis Emsland präsentierte erst kürzlich seine Vorhaben für die Umgestaltung der Straßen des Kreises, sagte eine Sprecherin. Der Verband Abfallwirtschaft der Region Hannover hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten die geforderten Gefährdungsanalysen realisiert und 1750 Straßen in der Region überprüft. Die von der DGUV vorgeschlagenen Baumaßnahmen wurden vielerorts umgesetzt. Nach Informationen des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) seien aktuell Abfallunternehmen bundesweit dabei, die Regelungen umzusetzen. dpa