Mutmaßlicher Unterstützer von Terrorverdächtigem gefasst

Northeim Im Fall des terrorverdächtigen Salafisten aus dem niedersächsischen Northeim haben Spezialkräfte der Polizei einen vierten Unterstützer gefasst. Der Mann habe sich am Freitag in Lindau im Landkreis Northeim auf offener Straße widerstandslos festnehmen lassen, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle, Bernd Kolkmeier, am Samstag. Der Ende Februar gefasste 26 Jahre alte Northeimer Sascha L. hatte zugegeben, einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. Der jetzt festgesetzte Mann steht im Verdacht, Sascha L. bei den Tatvorbereitungen unterstützt zu haben. dpa

