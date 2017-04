3000 Biker zu Motorrad-Gedenkfahrt in Salzgitter erwartet

Salzgitter Mit dem Lärm ihrer Maschinen wollen rund 3000 Biker am Samstag bei einer Motorrad-Gedenkfahrt (13.30 Uhr) von Salzgitter nach Braunschweig den Verunglückten im Straßenverkehr gedenken. Die 30. Auflage der Tour zum Braunschweiger Dom steht unter dem Motto „Bring den Frieden auf die Straße“. Bei einem Gedenkgottesdienst sollen sechs Kerzen für die in der Region Braunschweig im Jahr 2016 tödlich verletzen Motorradfahrer entzündet werden. Im Jahr zuvor hatte es zwölf Todesopfer gegeben. Zum kulturellen Begleitprogramm vor dem Rathaus in Salzgitter rechnen die Organisatoren mit rund 8000 Besuchern. dpa