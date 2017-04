Gewehr explodiert – Jäger schwer an Hand verletzt

Gifhorn In eine Spezialklinik für Handchirurgie in Hannover musste ein 68-jähriger Jäger aus dem Kreis Gifhorn per Hubschrauber gebracht werden, weil er sich bei einem Schießunfall seine linke Hand schwer verletzte. Aus noch ungeklärter Ursache war der Vorderschaft des Gewehrs explodiert. Die Polizei...